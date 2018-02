Il Milan ribadisce la piena fiducia in Gennaro Gattuso e nel suo lavoro che ha riportato la squadra rossonera ad essere competitiva in campionato. Anche attraverso la rassegna stampa commentato sul sito ufficiale, il Milan conferma le belle parole espresse nella giornata di ieri dal direttore sportivo Mirabelli per

una chance di permanenza in panchina a lungo che si fa sempre più concreta.



Ecco il commento:

Testa e cuore: è ciò che riesce a raggiungere Rino Gattuso nei suoi giocatori. Tantissime ore a Milanello, in questo il Mister del 2018 è uguale in tutto e per tutto al primissimo Rino del 1999-2000. Sempre a contatto con la struttura e con il lavoro, il tecnico rossonero si sta spendendo totalmente nell'avventura che ama e che il destino della stagione gli ha proposto. Il Milan ne è sinceramente affascinato e questo crea quell'unione di intenti che, riverberata sulla squadra, crea gruppo, spogliatoio, stimoli e voglia di esserci. Un circolo virtuoso sul quale continuare a lavorare e a migliorare.