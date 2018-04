Il Milan festeggia il rinnovo di Gennaro Gattuso e, nonostante l'incertezza societaria, grazie all'allenatore calabrese puó avere un punto fermo su cui costruire la squadra del futuro. Praticamente perso il treno Champions League (e i relativi incassi fondamentali per il bilancio), il ds Mirabelli dovrà intensificare i contatti per non farsi scappare alcuni colpi a costo zero.



MOSSE BRITISH - Praticamente chiusa é la trattativa con il centrocampista coreano dello Swansea Ki. In scadenza di contratto riabbraccerà Mirabelli dopo l'esperienza condivisa ai tempi del Sunderland. Il vero sogno in Premier League secondo il Corriere dello Sport risponde peró al nome di Jack Wilshere, in scadenza con l'Arsenal ma per cui sono in ballo cifre monstre fra ingaggio (ha chiesto 4 milioni annui) e commissioni (di circa 10 milioni).



ALTERNATIVA BADELJ - Un altro giocatore in scadenza di contratto e da tempo nel mirino dei rossoneri (anche se le trattative le aveva portate avanti l'ex ad Adriano Galliani) è l'attuale capitano della Fiorentina, Milan Badelj. In scadenza con i viola, prima della tragedia di Davide Astori non aveva mai aperto alla permanenza a Firenze, ma secondo la Gazzetta dello Sport da quel giorno il centrocampista croato ha iniziato a riflettere anche sulla possibilità di rinnovare. Il Milan è vigile e valuta l'eventuale affondo. Per un altro colpo a costo zero aspettando la decisione finale della Uefa.