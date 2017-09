Milanello è semi deserto. Vincenzo Montella si sta trovando a lavorare con pochissimi uomini rimasti a disposizione. Il Milan ha infatti concesso alle Nazionali ben 17 giocatori, un vero e proprio record per i colori rossoneri segno che gli acquisti fatti dal duo Fassone-Mirabelli hanno portato qualità ed internazionalità alla rosa.



GOL E FIDUCIA - Sebbene, ne siamo certi, Montella avrebbe preferito tenere molti dei giocatori con sè per lavorare ad intese ed alchimie tattiche, anche la partenza con le nazionali si è rivelata positiva. Tanti giocatori impegnati nel percorso di qualificazione ai Mondiali hanno infatti giocato, spesso da titolari, trovando gol e fiducia. E' il caso di Andrè Silva, che ha trascinato (di testa) il Portogallo nel difficile scontro con l'Ungheria. Ma è il caso anche di Ricardo Rodriguez che ha trasformato un rigore che ha permesso alla Svizzera di tenere lontano dal primo posto in classifica proprio il Portogallo del compagno di squadra.



MINUTI PER TORNARE IN FORMA - Le nazionali sono servite al Milan anche per ridare minuti e forma fisica a giocatori che, per motivazioni differenti il campo lo hanno visto poco. E' il caso, prima di tutti, di Lucas Biglia scelto come faro dell'Argentina da Sampaoli che lo ha utilizzato a lungo contro l'Uruguay e si ripeterà anche contro il Venezuela. Il centrocampista ex-Lazio sta ritrovando confidenza col pallone dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa un mese. In campo, anche se per uno spezzone di gara, ci è andato anche Nikola Kalinic con la sua croazia che, martedì si troverà ad affrontare in uno scontro decisivo la Turchia di Hakan Calhanoglu. Forse il turco è l'unica nota negativa di queste settimane, ma i minuti che sta mettendo nelle gambe saranno fondamentali anche in rossonero.