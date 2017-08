Allenamento a San Siro per il Milan, in vista del ritorno del preliminare di Europa League contro il Craiova, in scena giovedì proprio nello stadio di casa, dopo la vittoria per 1-0 in Romania. Dopo il riscaldamento e qualche esercizio di stretching, i giocatori rossoneri sono stati divisi in due gruppi da Vincenzo Montella per svolgere il torello. Non stanno partecipando alla seduta odierna Carlos Bacca, Gabriel Paletta e Josè Sosa, che sono stati tutti e tre messi sul mercato dalla società rossonera. Prima di iniziare, Vincenzo Montella ha fatto un breve discorso alla squadra milanista (foto Rodriguez, AC Milan) .Ecco il punto da parte del nostro inviato al Meazza Daniele Longo: