Siamo questi! Il messaggio che ci ha dato la gara di oggi è semplice, ma forse qualcuno aveva bisogno di tornare sulla Terra. L'Arsenal non ci ha ridimensionato, ci ha dimensionato. Il Milan è questa squadra. La rosa ha limiti evidenti sia in termini di quantità che di qualità. Non siamo quelli di Benevento o Verona né tantomeno quelli che possono pensare di battere sempre formazioni più forti come Lazio e Roma. Come ho detto e scritto tante volte, anche a costo di essere impopolare, siamo una squadra da 5°-6° posto ed è quindi fisiologico perdere contro avversari come l'Arsenal.



La domanda è piuttosto: perché siamo ancora da 5° o 6° posto (come un anno fa) dopo aver speso 250 milioni? Speriamo che chi ha sbagliato se ne assuma le responsabilità a fine anno. Nel frattempo non possiamo fare altro che ringraziare Gattuso per il lavoro che ha fatto finora. Se oggi siamo tornati nella nostra dimensione, seppur umile e senza velleità importanti, lo dobbiamo esclusivamente a lui. Tutto ciò che si può chiedere a questo allenatore è di mantenere i risultati a un livello di dignità che avevamo perso all'inizio dell'anno. Vincere con i più deboli e provarci con i più forti è il massimo che si può pretendere al momento. Se poi riuscisse a vincere la Coppa Italia, sarebbe un'impresa che di questi tempi bisogna tenersi stretto senza fare gli schizzinosi.