Potrebbero esserci sviluppi importanti a proposito del futuro societario del Milan nelle prossime settimane. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano Libero, il club rossonero è vicino a firmare un contratto di esclusiva con l'istituto di credito Merril Lynch, disposto a prestare la somma di 300 milioni di euro necessaria per estinguere parte del debito di circa 380 milioni (al netto degli interessi) contratto col fondo statunitense Elliott, necessario al momento dell'acquisto della società da parte della cordata capeggiata dall'uomo d'affari cinese Yonghong Li. Una mossa fondamentale per allontanare i dubbi sulla continuità economica della nuova proprietà e che l'amministratore delegato Marco Fassone, dopo i mancati accordo col fondo Highbridge e con la banca Jefferies, vorrebbe definire prima dell'incontro della prossima primavera con la Uefa per definire il settlement agreement.



Qualora il Milan raggiungesse l'intesa con Merrill Lynch, potrebbe restituire a Elliott i 128 milioni di euro prestati direttamente alla società, mentre resterebbero ancora scoperti i 180 erogati alla controllante Rossoneri Sport, necessari sia per la gestione corrente della stagione in corso che per la sontuosa campagna acquisti estiva da circa 230 milioni. In questo caso, Fassone confida nell'ingresso di un socio di minoranza per non doversi rivolgere a un altro fondo.