Il gol del 2-0 per chiudere, al 23esimo, la pratica Ascoli, e la 50esima esultanza in Serie B. Già, ieri per Daniel Ciofani è stato un pomeriggio particolare: altri 3 punti per rincorrere la Serie A con il suo Frosinone e un altro gol da aggiungere alla collezione personale. Da rapace d'area ha trafitto Michael Agazzi e ha realizzato la 50esima rete nel campionato cadetto. La prima? Era il Pescara di Sarri, con Avramov in porta, Delli Carri in difesa e Tognozzi a centrocampo. Un giovane Ciofani viene mandato in campo al posto di Baù, a 15 dalla fine e, all'87esimo, realizza il gol del pareggio. Fu l'unico gioia in biancoazzurro, la sua terra, la scuola in cui è cresciuto; poi 8 a Gubbio e 41 a Frosinone, idolo e leader. Ma non è ancora finita...



CUORE ROSSONERO - A braccetto con l'Empoli, i ciociari puntano la A diretta, pronti a prendersi quello che hanno solo sfiorato lo scorso anno. 13 reti in campionato, terminale offensivo della macchina (quasi) perfetta di Moreno Longo, Daniel Ciofani vuole riconquistarsi quella massima serie che si è goduto una sola stagione. Stagione caratterizzata, come sempre capita, dai gol: 9, doppia cifra a un passo e la soddisfazione di brillare, con un 1 gol e un assist, contro il suo Milan. Sì, il suo Milan: grazie a papà Tonino, tifoso milanista, e alle videocassete di van Basten ("meglio dei cartoni dell Disney" le sue parole), il 9 ciociaro diventa, come si suol dire, un cuore rossonero, che ha coltivato il sogno di tutti: giocare per la propria squadra del cuore.



NEL MITO DI VAN BASTEN - Voleva fare il viaggio di nozze a Utrecht per incontrare il suo idolo, indossa il 9 sulle spalle in suo onore e fa il doppio saltino prima di calciare i rigori proprio come il Cigno olandese. Ora, a 32 anni, con la fascia da capitano al braccio, è pronto a condurre nuovamente i gialloblù in Serie A per tornare in quel San Siro che, a 33 anni, osserva ancora con gli occhi del bambino. Lo stesso che, nei primi anni '90, quando le maglie dei calciatori andavano dall'1 all'11, se ne fece una "fai da te": 9, van Basten. Nel mito del nobile Cigno, col cuore da bomber di provincia.



