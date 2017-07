Il Milan e la Juventus continuano a trattare il futuro di Mattia De Sciglio. Il club rossonero e quello bianconero sono ancora lontani dal trovare un accordo e nonostante il lavoro svolto dall'entourage del terzino classe '92, ancora non è stato trovata la giusta chiave per sbloccare la trattativa.



DISTANZA - La distanza risiede tutta nella valutazione che il Milan fa dell'esterno: 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus non ha alcuna intenzione di raggiungere e, per ora, non è andata oltre quota 5 più bonus lasciando un margine molto ampio per trattare.



SCAMBIO CON CUADRADO - Nell'ultime ore, tuttavia, il Milan sta provando a giocarsi la carta dello scambio di giocatori per provare a colmare la distanza. Secondo il Corriere dello Sport al club rossonero piace molto Juan Cuadrado e, anche al lavoro dell'agente (lo stesso di Montella), sta provando ad inserirlo nella trattativa per De Sciglio. Un'ipotesi dovuta anche alla volontà del giocare, incerto di rimanere a Torino data la volontà dei bianconeri di acquistare non solo Bernardeschi, ma anche un altro esterno d'attacco di ruolo che toglierebbe quindi spazio al colombiano.