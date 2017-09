Alla vigilia del delicatissimo quarto di finale nell'Europeo di basket contro la Serbia, il ct della Nazionale Ettore Messina ha deciso di utilizzare un paragone calcistico per illustrare quella che sarà la strategia della sua squadra. Messina, che è tifoso del Milan (e ha allenato la formazione di basket del Real Madrid), ha ammonito i suoi dal rischio di disputare una partita eccessivamente offensiva citando l'ultima finale di Champions League persa dalla Juve contro il Real Madrid: "Dovremo fare una buona partita e loro dovranno incappare in una serata meno buona, perché se pensiamo di poter giocare contro di loro a viso aperto corriamo il rischio di fare come la Juventus nell'ultima finale di Champions League contro il Real Madrid".



Messina ha poi aggiunto: "La Serbia è senz'altro la squadra più forte che ci è capitato di affrontare in questo Europeo . Siamo fiduciosi, ma non dobbiamo commettere l'errore di fare viaggi con la fantasia e pensare di potercela giocare alla pari".