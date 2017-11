Nessuno spiraglio di luce per il Modena. La squadra emiliana - come racconta La Gazzetta di Modena - non si presenterà a Santarcangelo rimediando così la quarta sconfitta a tavolino per rinuncia. Da regolamento, scatta così l'esclusione dal campionato e il club si avvia verso il fallimento dopo 105 anni di storia. E' svanita anche la possibilità di far giocare la Berretti, allungando di una settimana la speranza di tenere in vita il giocattolo. Arriva quindi alle estreme conseguenze lo sciopero dei calciatori (con l'appoggio dell'Aic) per il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'ex presidente Antonio Caliendo. E' previsto lo svincolo d'ufficio di tutti i tesserati, che potranno accasarsi altrove per proseguire la stagione. Il settore giovanile andrà avanti in deroga fino al prossimo giugno, prima di scomparire.