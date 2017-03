Leader silenzioso, qualità e quantità al servizio della squadra. Nel Monaco del killer instinct Falcao, delle giocate di Bernardo Silva, del talento di Mbappé, c'è un giocatore che si muove nell'ombra, fondamentale per gli equilibri di Jardim. Poco mediatico, Fabinho non ama la luce dei riflettori, preferisce far parlare il campo, dove è quasi sempre uno dei migliori. Lo sa bene l'allenatore portoghese ex Sporting Lisbona, che l'ha scelto come rigorista della squadra e che al brasiliano classe 1993 non rinuncia mai e intorno a lui ha costruito un progetto vincente e divertente. Da terzino destro, suo ruolo naturale, o da centrocampista davanti alla difesa, con licenza di attaccare, Fabinho ha convinto tutti. E si candida a essere uno degli uomini mercato della prossima estate.



Dopo le esperienze con Paulinia e Fluminense, nel 2012 fa il salto in Europa, per vestire la maglia del Rio Ave. La fortuna di Fabinho va trovata nella scelta di Jorge Mendes di aggiungerlo alla sua scuderia. L'agente che cura gli interessi di Ronaldo e James Rodriguez, prima lo porta in prestito al Real Madrid, dove gioca nel Castilla, poi al Monaco, dove trova continuità. Secondo la stampa francese il club del Principato lo paga 5 milioni di euro per strapparlo al Rio Ave, ma al di là delle smentite per la Fifa il suo cartellino è costato solo 10 centesimi. Come è possibile? Grazie ai TPO, le Third Party Ownerhsip (le terze parti) proibite dal 1 maggio 2015, ma non ai tempi del trasferimento a Montecarlo di Fabinho, in un'operazione che ha visto coinvolti Browsefish Limited, fondo d'investimento immatricolato a Cipro, che faceva a capo a Dmitri Rybolovlev, numero uno del Monaco, Jorge Mendes e la sua Gestifute, che ufficialmente non è mai apparsa nei documenti. Ora Fabinho vale almeno 30 milioni di euro. Dopo il tentativo estivo del Napoli, ora va registrato il forte interesse della Juventus.