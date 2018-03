Un muro di grande affetto e inarrestabile per il capitano, parole e oggetti che la famiglia potrebbe voler conservare, almeno quelli per lei più significativi, ma che comunque la Fiorentina è decisa a tenere nella totalità. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Quando sarà il momento società e familiari affronteranno il discorso, per ora il club ha voluto consegnare ai fratelli di Davide, Bruno e Marco, domenica allo stadio, le due maglie appese dalla squadra al cancello, una delle quali la casacca rossa che il capitano avrebbe dovuto indossare ad Udine. Il muro è lì, che si arricchisce sempre di ulteriori cimeli, che però inevitabilmente dovranno essere tolti, anche a causa delle piogge che rischiano di sciupare se non altro i messaggi scritti sulla carta.

- La Fiorentina, continua il sito monotematico viola, nei prossimi giorni (presumibilmente nel fine settimana o dopo visto che ancora tanti tifosi passano a depositarne di nuovi),. Tra le ipotesi, un locale apposito della sede o del centro sportivo o uno spazio sotto la Curva Fiesole dove viene conservato il pallone che Borgonovo mandò in rete nel 2-1 alla Juve nell’88/89, magari in teche di vetro.