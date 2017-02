Il Napoli interrompe momentaneamente il silenzio stampa per commentare la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: ecco le dichiarazioni.



23.26 REINA - Il portiere del Napoli Pepe Reina commenta a Rai Sport la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: "Gli episodi cambiano tutto. Il risultato cambia per le decisioni arbitrali. Tocco Cuadrado? Che faccio? Sparisco? Se tocco la palla il rigore è inesistente. Però si parla poco del rigore su Albiol, è più rigore quello. Noi dobbiamo sicuramente imparare, migliorare e fare meglio di quanto fatto nel secondo tempo, però sono incazzato perché non è giusto, tutta Italia ha visto, il risultato per la Juventus è condizionato dalle decisioni arbitrali, che dire di più? Campionato? Cerchiamo di fare il nostro meglio in uno scontro diretto".



23.15 GIUNTOLI ATTACCA - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli si presenta a Rai Sport per commentare l'arbitraggio: "Non abbiamo deciso di interrompere il silenzio stampa, volevamo fare pubblicamente i complimenti ai ragazzi. Usciamo sconfitti a causa di decisioni vergognose, questo fa male al calcio italiano. Gli episodi? Mi è bastato vederli di persona. Nessuno dei due rigori è da assegnare, nel primo Dybala cerca il contatto, nel secondo Reina prende nettamente la palla. Albiol? Due bianconeri gli sono andati addosso".