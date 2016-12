Grandi manovre in avanti per il Napoli. L'attacco della squadra azzurra cambierà volto. Nonostante l'ottimo momento di Mertens, il reparto di Sarri avrà un volto nuovo.

IL PAVO - Arriverà, salvo clamorose sorprese, l'attaccante del Genoa Leonardo Pavoletti. Ma non sarà il solo arrivo: si attende l'ufficialità per il giovane Leandrinho, l'attaccante brasiliano che arriva dal Ponte Preta e di cui si dice un gran bene. Ovviamente si aspetterà il rientro di Milik, previsto per la metà di febbraio, forse qualche giorno in più. Due innesti veri, quindi, più il rientro del polacco. Sarri avrà di fatto un attaccante in più: questo perché Gabbiadini viaggia verso la cessione. L'arrivo di Pavoletti, ma anche di Leandrinho, apre spazio al suo addio, ormai sempre più vicino. L'ex Sampdoria piace a Wolfsburg, Everton e Stoke City, coi tedeschi che già lo volevano un anno fa e che sembrano di nuovo interessati a lui.

PRUDENZA - Ma attenzione: vero che De Laurentiis ha bloccato Pavoletti, ma sul giocatore pesa la situazione relativa all'infortunio. Il genoano ha un problema al legamento collaterale che è in via di guarigione. Tuttavia i tempi non sono ancora certi (dovrebbe essere pienamente recuperato a fine mese) e intanto il Napoli vuole aspettare. Attendere per l'ufficialità, ovviamente, ma anche per capire se dietro l'arrivo di Pavoletti non si nasconda qualche insidia. Proprio per questo Gabbiadini è stato, in un certo senso, avvisato: non si muoverà da Napoli se non dopo che Pavoletti sarà ufficialmente azzurro. Tuttavia non si dovrebbe aspettare troppo, perché il Napoli vorrebbe ufficializzare Pavoletti ad inizio gennaio, se non prima. Insomma, in tempo per la riapertura del mercato invernale. E per Gabbiadini sarà davvero tempo di guardare a un futuro diverso.