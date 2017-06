La grande stagione del Napoli ha messo nel mirino delle grandi squadre, italiane ed estere, i gioielli artefici del bel gioco teorizzato da Sarri. Le offerte per portare via dal Vesuvio i talenti più puri sono già arrivate e in molti casi sono state anche decisamente allettanti; ma il Napoli e De Laurentiis, sia per volere societario sia per la volontà dei dirette interessati, le ha sempre respinte al mittente, con garbo ma con decisione, come scrive il Corriere dello Sport.



SIRENE INGLESI - Il Chelsea di Antonio Conte si è fatto avanti per Insigne e per Mertens (che ha anche rifiutato una ricca proposta dalla Cina, Tianjin, e dal Barcellona) . "No grazie", si è sentito rispondere. Stesse sorte capitata anche alla proposta di 60 milioni arrivata in sede per Koulibaly. Anche lui non si muove, l'obiettivo è vincere lo scudetto e il centrale senegalese è un punto fermo della squadra di Sarri.



I RINNOVI - Anche Ghoulam, unico dei titolarissimi che ancora non ha rinnovato, è vicino a rimanere. Le proposte estere ci sono e sono importanti (Everton, Liverpool e Atletico Madrid), ma l'algerino ha fatto capire che non ha intenzione di lasciare il San Paolo e per questo l'accordo alla fine verrà trovato. Il gruppo Napoli è unito in campo così come lo è fuori, deciso a spodestare dal trono della Serie A la Regina Juventus.