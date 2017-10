L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Napoli-Inter di sabato sera ed evidenzia come le squadre di Sarri e Spalletti siano attualmente le più in forma del campionato.



"Il Napoli vola, ma l’Inter è lì a due passi e sabato è già scontro diretto. Prima contro seconda, splendido scherzo del calendario: ancora presto per decidere il campionato, ma intanto sono loro le migliori per punti, gioco e personalità, naturalmente con la Lazio. Il resto del gruppo insegue. Il Napoli va a memoria, ma l’Inter ha un Icardi meraviglioso al quale riesce quello che faceva Higuain proprio con Sarri un paio di anni fa".