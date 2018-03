Il Corriere della Sera svela un retroscena accaduto nello spogliatoio del Napoli dopo la sconfitta subita contro la Roma: "Il Napoli che punta allo scudetto in maniera concreta, suffragata da prestazioni e risultati e galvanizzata da record di vittorie e di punti, è la stessa squadra che mantiene fede a un patto siglato a inizio stagione dai giocatori. In forza del quale sabato sera dopo la sconfitta contro la Roma, la più sonora della gestione Sarri in campionato, nello spogliatoio si è levato l’urlo di orgoglio e di coraggio: "Non molliamo, andiamo a vincere a Torino".