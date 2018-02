Affari... brasiliani. Lavora sotto traccia il Napoli del ds Giuntoli, impegnato nella programmazione del prossimo mercato ma anche sui rinnovi delicati per la stagione che verrà. Su tutti, il prossimo big a firmare il prolungamento con gli azzurri sarà Allan: protagonista di una stagione a livelli importanti e pallino di Maurizio Sarri, l'ex Udinese da tempo è in dialogo col Napoli per rinnovare il proprio accordo e presto firmerà fino al 2022 con opzione per il quinto anno, accordo verbale raggiunto in questi giorni con il suo entourage.



MAYCON NEL MIRINO - Non è finita qui, perché gli uomini dello scouting azzurro stanno lavorando anche per il futuro. Maycon del Corinthians è un obiettivo concreto: non sarà facile completare l'operazione per costi e concorrenza, ma il centrocampista classe '97 del Timao è un'idea su cui il Napoli lavora per la prossima estate. Un talento di cui si parla molto bene in Brasile, prossimo a compiere 21 anni e giocatore di prospettiva che anche la dirigenza ha già avallato. Aspettando la firma di Allan...