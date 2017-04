L'idea piace e non è neppure impossibile. Anche perché finora il bilancio di Balotelli è tutt’altro che deludente con 13 gol in 19 gare in Ligue 1. Così il Nizza si è ritagliato un po’ di notorietà nel mondo del calcio. Da outsider, ma abbastanza per accomodarsi sul podio e spingere il presidente Jean-Pierre Rivere a sbilanciarsi: "C’è sempre una possibilità che resti. A Balotelli avevo chiesto dieci gol, è andato ben oltre. C’è sempre la possibilità che resti, ma dipende dal suo agente, da lui, dall’allenatore e dal club".



Tradotto, serve un compromesso perché l’italiano guadagna 4,5 milioni di euro a stagione: "Ci sono obblighi finanziari non irrilevanti, ma Balotelli mi sembra felice. Porta freschezza in uno spogliatoio in cui si trova bene. Vedremo con calma a fine stagione. Di sicuro, vogliamo migliorare ogni anno, rinforzare la rosa per restare tra i primi cinque". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il terzo posto in classifica è ormai quasi certezza, sinonimo di preliminari di Champions, utili forse per far riflettere l’ex rossonero, a un passo dal record personale di reti (14).