11 marzo, una data che ha svoltato la stagione di Marcelo Brozovic e che potrebbe cambiare il suo futuro. Sono passati quasi due mesi da quando Spalletti ha reinventato il croato, schierandolo come regista nel 4-2-3-1 contro il Napoli, una mossa azzardata e vista con scetticismo ma che alla lunga ha pagato: l'Inter ha trovato un giocatore in grado di dare geometrie, i risultati sono arrivati e da scommessa Brozovic si è trasformato in certezza.



INCEDIBILE, MA NON TROPPO - Certezza per il presente, anche per il futuro? Come evidenzia Tuttosport infatti, non è cambiata solo la posizione in campo del croato, ma anche quella agli occhi della società: se fino a poche settimane fa l'ex Dinamo Zagabria era inserito nella lista dei sicuri partenti, con i nerazzurri che contavano di ricavare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione, ora la dirigenza ha riconsiderato il tutto e valuta di trattenerlo per farne un punto fermo anche della prossima stagione. Incedibile, ma non troppo: nel contratto di Brozovic infatti c'è sempre una clausola rescissoria da 50 milioni, qualora un club si presentasse con questa cifra e strappasse il sì al giocatore allora la società milanese non potrebbe opporsi al trasferimento. L'Inter cambia idea su Brozovic, ora il futuro è tutto nelle sue mani e nei suoi piedi.