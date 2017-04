Yonghong Li aveva studiato, lo si è notato, eppure dire ‘forza Milan' è stato complicatissimo anche per lui: è solo andato un po’ meglio di Zhang Jindong, che al suo primo giorno da proprietario pronunciò l’ormai celeberrimo ‘fozza Inda’. Il derby dei proclami comincia zero a zero, insomma: nessuno dei due ci ha azzeccato.

Ha azzeccato tutto, invece, Marco Fassone, e non lo diciamo per piaggeria - chi ci segue sa che, tra i nostri mille difetti, questo non ci appartiene proprio. Il nuovo amministratore delegato del Milan, nel suo primo giorno in rossonero, ha avuto tanti atteggiamenti giusti: si è preso la responsabilità di riportare subito la squadra in Champions; è stato di straordinaria chiarezza nelle risposte, evitando di circumnavigare attorno alle questioni più spinose; ha lanciato messaggi diretti a coloro che sono e forse saranno i protagonisti del mondo rossonero, da Montella a Donnarumma; è stato inevitabilmente deferente nei confronti di Berlusconi e Galliani e opportunamente sorridente con gli interlocutori. Dopo essere uscito trionfatore dalla lunga, lunghissima battaglia per definire il passaggio di proprietà, è stato il vincitore anche in questa prima giornata pubblica del nuovo Milan.

Non sappiamo se Yonghong Li costruirà davvero un grande Milan (nessuno pretende che sia un nuovo Berlusconi, ovviamente). Ci incuriosisce capire, rimanendo all'Oriente, se il nuovo proprietario del club rossonero somiglierà più a Thohir, uno di passaggio che cerca di risparmiare e monetizzare, oppure a Suning, uno che investe per monetizzare: il fine è lo stesso, il mezzo per arrivarci opposto. Di sicuro il nuovo Milan ha un amministratore delegato con le idee chiarissime: per cominciare, non è poco. I risultati diranno se riuscirà anche a metterle in pratica.



@steagresti