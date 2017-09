10 L'Empoli: era un'ambiente deluso, depresso. Poi un grande mercato, il tempo di ingranare e... eccola, la creatura che prende forma. Vittoria netta contro l'Ascoli sabato, vittoria sudata, e importante, a Parma. Ci sono le firmi di Vivarini e, soprattutto, di Caputo, che ha realizzato 6 gol nelle ultime 4 partite



9 Angelo D'Angelo: no, non per nome e cognome, che comunque fa sorridere. Il pilastro del centrocampo dell'Avellino ha segnato il gol del pareggio nella sfida contro il Venezia di testa, nel giorno del suo compleanno. E di quello di suo figlio, al quale è stato dedicato il gol.



8 Il Frosinone operaio: non muore mai, trova sempre lo spunto vincente. Ed è primo non per caso. La vittoria importantissima sul Bari nel match di sabato, arrivata grazie a Sammarco; la vittoria di ieri, al 95esimo, grazie a Terranova. Non segnano gli attaccanti? Poco male, Longo tira fuori il meglio da tutti.



7 Il Foggia: Lo abbiamo criticato, più volte. Sembrava impossibile che la macchina quasi perfetta dello scorso anno si fosse inceppata, in maniera improvvisa, in Serie B. E, tornata alle antiche certezze, rieccolo, quel 4-3-3 rossonero che ferma prima il Palermo, giocando un gran primo tempo, e poi fa a fette il Carpi capolista con un netto 4-1. Ben rivisto!



6 Daniele Cacia e la storia: Ai prossimi due gol, sarà da 10, poi ne basterà solo uno per ottenere la lode. Con la doppietta di venerdì sera, all'Avellino, si è portato a 133 gol, a meno 2 da Stefan Schwoch, cannoniere di tutti i tempi in B. Assalto mancato ieri col Cittadella, ma le opportunità non mancheranno.





5 Inzaghi: 'Meritavamo la vittoria'. No, Pippo, la vittoria contro l'Avellino non sarebbe stata meritata. Audero, portiere del Venezia, contro gli irpini è stato spesso sollecitato, mentre l'attacco ha creato poco, andando in gol al secondo tiro in porta, con Moreo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. D'Angelo ha dichiarato: "Hanno messo il pullman davanti alla porta". Il pullman no, ma un pulmino... Ci si aspetta qualcosa di più dal punti di vista offensivo. Voto 5 perché, comunque, resta imbattuto in campionato.



4 Il Parma: Ogni giornata, un voto in meno. Si era partite dalle sufficienze delle prime due, arrivando al 4 di oggi. Sì, perché i ducali, anche se si nascondono, sono costruiti per vincere. E non vincono. Tre sconfitte consecutive, contro Brescia, Perugia ed Empoli, le ultime due più rumorose perché arrivate contro squadre che si stanno rivelando avversarie per i piani alti. Serve la svolta.



3 L'Ascoli: due sconfitte in due partite, zero gol fatti e penultimo posto in classifica. Lo scorso anno stupiva e divertiva, con una banda di giovani e il vecchio bomber Cacia là davanti; ora sta cercando disperatamente una figura a cui aggrapparsi. E Favilli non ha ancora segnato...



2 Pro Vercelli: come i punti centrati nelle ultime due partite. Un piccolo miglioramento, ma troppo poco per salvarsi. O quanto meno provarci.



1 Il rinvio di Iacobucci: il portiere della Virtus Entella, nella sfida con la Ternana di sabato, ha rinviato il pallone sul terrazzo di un palazzo vicino, il quale ha rotto una finestra, facendo spaventare la padrona di casa.



0 Zeman e il Pescara: Z di Zeman, z di zero, come la differenza reti nelle ultime tre partite. Poteva essere +7, invece le rimonte l'hanno portata a zero. Potevano arrivare 9 punti, ne sono arrivati tre. Potevano...



