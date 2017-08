10 Han Kwang-Song: al debutto in Serie B una tripletta da urlo. Sfoggia tutto il suo repertorio, in una piazza, quella di Perugia, che aveva bisogno di un idolo a cui aggrapparsi. Il Grifone se lo gode, il Cagliari sorride da lontano. Protagonista.



9 Zeman: a Pescara, in Serie B, parte sempre col piede giusto. 6 anni fa la vittoria a Verona per 2-1 nel segno di Immobile, domenica il 5-1 al Foggia nel segno di Pettinari. Passano gli anni, non lui. E neanche il suo 4-3-3. Sempreverde.



8 Palermo e Bari: ordinaria amministrazione per la squadra rosanero. La favorita della Serie B vince senza subire, con la coppia macedone Trajkovski-Nestorovski già decisiva. Vincere non è mai facile, neanche da favoriti. E Tedino sembra già guidare perfettamente la squadra. Così come il campione del Mondo Fabio Grosso: a Bari, in una piazza esigente, i Galletti divorano il Cesena. E la mano del tecnico c'è. E si vede. Grande coi giovani, alla prima coi grandi quasi stupisce. Solidi.



7 Malcore: il 9 del Carpi realizza il gol più bello della prima giornata. Destro, potente, sotto l'incrocio dei pali e tre punti in classifica. Debutto da sogno per chi è arrivato in B a 25 anni, dopo gli anni di Serie D, Serie C e Lega Pro. Sorpresa.



6 Parma: Sufficienza per la neopromossa. Vince, parte col piede giusto, ma non incanta. E' solo la prima, ci sarà tempo: nel frattempo D'Aversa ringrazia Calaiò e porta a casa i primi tre punti.



5 Novellino: il suo Avellino vince in rimonta, lui si fa espellere. La squadra c'è, ha carattere, come il tecnico. In una piazza focosa, un allenatore passionale. Come mai l'insufficienza? Causa rosso, per proteste. E per la scivolata, con poco stile, sugli spalti.







4 Empoli: L'altra favorita, insieme al Palermo. Che stecca alla prima, contro la nuova Ternana di Pochesci: Vivarini deve ringraziare Krunic, ma quando si ha Donnarumma-Caputo davanti i palloni devono arrivare con maggiore frequenza.



3 Pro Vercelli: la situazione Rolando Bianchi è stata gestita male, ma peggio è andata la partita col Frosinone. In casa, cade 2-0 contro l'ex Moreno Longo, subendo il secondo gol in superiorità numerica. Sarà una stagione difficile per i piemontesi.



2 Foggia: una Serie B attesa 19 anni, che gli dà subito il benvenuto. 5 i gol presi dal Pescara dell'ex Zeman, una fase difensiva rivedibile. E manca un centravanti, Mazzeo è limitato per il campionato cadetto. Ma la prestazione, sino al 50esimo, è stata molto positiva. Lo ha detto lo stesso ZZ: "Si salveranno facilmente. Hanno fatto meglio di noi".



1 Virtus Entella: Stesso risultato del Foggia, ma prestazione peggiore. Per lo più i 5 gol sono stati presi in casa. L'ultimo quando i liguri erano in superiorità numerica. E la vita, là davanti, è dura senza Caputo.



0 rissa Carpi-Novara: Al fischio finale della sfida tra la squadra di Calabro e Corini, si scatena una maxi rissa. 4 ammoniti e animi sedati, con fatica, dai dirigenti. E' solo la prima, ma il nervosismo è già alle stelle.



SV Inzaghi: la vittoria del suo Venezia sbatte sulla traversa. Zero a zero contro la Salernitana, i lagunari sono da rivedere. In attesa degli ultimi giorni di mercato.