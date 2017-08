Il Palermo chiede l'intervento della Fifa per ottenere il rinvio di quattro gare di serie B. "Le convocazioni per i tornei da Voi patrocinati per le partite delle varie nazionali, priveranno la nostra squadra di 8 giocatori titolari per circa una settimana, si legge sul sito ufficiale - dato che il Palermo milita quest'anno nel campionato di serie B, campionato che non si ferma in occasione degli eventi dei tornei delle nazionali, si troverà, in assenza di normative, a giocare 4 partite del suo campionato senza 8 titolari".