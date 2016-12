Non c'è due senza tre? Dopo Posavec e Nestorovski, il Palermo potrebbe prendere un altro giocatore dall'Inter Zapresic: Jakov Filipovic. Si tratta di un difensore classe 1992. La conferma arriva dal direttore sportivo del club croato, Branka Laljak: "Sono davvero felice che Jakov possa andare in Italia, conosco i giocatori del Palermo e le qualità della squadra. Ho seguito tutte le gare dei rosanero e spero che si possano riprendere al più presto. I rapporti con il Palermo sono ottimi. Già in passato abbiamo fatto operazioni, spero che Filipovic non sia l'ultimo a fare questo percorso".