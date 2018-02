E' tornato al gol domenica scorsa contro l'Udinese con un missile terra aria che si è spento all'incrocio dei pali. Suso si è ripreso il Milan, i rossoneri non possono prescindere dal suo talento. Il padre ha concesso una intervista alla Gazzetta dello sport, tra aneddoti e considerazioni anche tecniche: "Jesus da bambino segnava 30-40 volte a stagione a Cadice, la nostra città. Giocava assieme a un ragazzino, Jaime, che sembrava fortissimo: aveva fisico e tecnica. Si è perso con gli anni, oggi è un maestro a scuola".



SUL GOL ALL'UDINESE: "Io non ricordo un gol da così lontano. Una volta ha segnato da fuori area in Almeria-Levante, nel 2013, ma era un po’ più vicino. Quello all’Udinese per me è il gol più bello della carriera".



SUL RUOLO: "Per me in quella posizione può arrivare a segnare 15-20 gol. Quando lo vedo al centro, da seconda punta, mi sembra che faccia più assist ma calci meno in porta: in mezzo perde qualche gol".



SUL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA: "Io e Suso parliamo spesso di calcio con sua mamma. La gente non lo immagina, ma lei è appassionata quanto me. Quando Jesus era piccolo, non abbiamo mai pensato che potesse diventare così forte. Anche se in fondo si vedeva, che era un po’ speciale".