#2anni #cotigomez #auguri A photo posted by LINDA (@linda.lfr) on Jan 8, 2017 at 3:01pm PST

Tra i protagonisti della giornata die del mercato in generale c’è senza dubbio il Papuche con una doppietta ha steso il Chievo con la suaDue gol come i due anni della sua piccola bambina che oggi festeggia il complenno: la moglie Linda, sul proprio profilo Instagram, ha postato una foto della festa e iè in dubbio per la sfida di Coppa Italia con la Juventus, come riferisce il comunicato ufficiale del club nerazzurro.