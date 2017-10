Due facce diverse dello stesso, triste, Parma. Una quella "vecchia", segnata, sofferente del capitano di mille battaglie, che ha vissuto la A, il fallimento, la risalita; l'altra quella fresca, seppur di spalle, del nuovo acquisto, del bomber che doveva guidare i ducali a un'altra promozione, dopo quella conquistata col Benevento. Alessandro Lucarelli e Fabio Ceravolo, sconsolati dopo la sconfitta, per 1-0, contro il Pescara di Zdenek Zeman. Un mercato faraonico, mantenendo la vecchia ossatura: c'è tutto, il passato e il presente, il vecchio e il nuovo, l'esperienza dello zoccolo duro e la fame dei nuovi volti. Ma c'è anche una classifica deficitaria.



COME IL MILAN - 11 punti in 9 partite, solamente 7 gol fatti e 10 subiti, quindicesimo posto in classifica, un gioco che latita e i gol che arrivano solamente da calcio piazzato. Poco, troppo poco. Il Parma di D'Aversa sembra il Milan di Montella: mercato da urlo, promosso a pieni voti, con tante facce che in B hanno fatto la differenza negli ultimi anni (Dezi, Ceravolo, Insigne Jr, Di Gaudio, Gagliolo, Barillà, Siligardi), ma un cammino difficile, difficilissimo, nonostante l'appoggio di una tifoseria, quella gialloblù, calda e sempre presente.



IN CASA? UN DISASTRO - Se fuori casa è la terza miglior squadra della Serie B con 7 punti in 4 partite, alle spalle di Venezia e Pescara; in casa è la peggiore, con 4 punti in 5 partite, peggio di Pro Vercelli, Venezia e Ascoli. D'Aversa rischia, deve dare risposte, da subito. Perché il titolo di "Campione sotto l'ombrellone" fa spesso la fine di un castello di sabbia, in riva al mare: basta un goccio d'acqua e crolla.



@AngeTaglieri88