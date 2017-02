La Ternana ha preannunciato ricorso per l'omologazione del risultato della partita contro il Perugia. Il club rossoverde vorrebbe capire se Gnahoré poteva prender parte alla partita o meno. Qualora non lo fosse vincerebbe la partita a tavolino (come il caso Ragusa che è costato al Sassuolo lo 0-3 contro il Pescara).



Potrebbe non essere regolare il trasferimento perché Gnahoré è stato tesserato ad inizio stagione dal Carpi, poi è tornato al Napoli e lo stesso giorno è stato ceduto nuovamente in prestito al Crotone. Avrebbe quindi "esaurito" i possibili trasferimenti in una stagione prima di approdare a Perugia.



Per il club biancorosso tutto sarebbe regolare in quanto se il trasferimento ti in prestito dalla squadra di appartenenza viene effettuato lo stesso giorno non conterebbe il passaggio dalla squadra proprietaria del cartellino. In questo modo non verrebbero considerati i due ritorni al Napoli e i trasferimenti del giocatore si fermerebbero a tre Carpi-(Napoli)-Crotone-(Napoli)-Perugia.



Di seguito riportiamo l'art. 95 del NOIF

"Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società"