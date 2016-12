Il Pescara sta chiudendo per il ritorno di Rolando Mandragora dalla Juventus, lo riporta gianlucadimarzio. Il centrocampista ex Genoa è arrivato in estate alla corte di Allegri ma un infortunio ne ha pregiudicato l’utilizzo visto che il centrocampista non ha ancora disputato un solo minuto con la maglia bianconera. Mandragora tornerà in prestito al Pescara fino al termine della stagione rimpiazzando Alberto Aquilani che si sta accasando al Sassuolo.