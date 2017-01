I discorsi più caldi riguardano il mercato invernale, con Witsel che volando per la Cina ha lasciato la Juve a bocca asciutta. Ora l'unico nome realmente considerabile sembra essere quello di Luiz Gustavo, ma il segreto bianconero è la programmazione e per questo la testa è già a giugno. C'è l'idea Verratti, ma non è l'unica., come rivela calciomercato.com.- Giovane, di qualità e grintoso, ma già pronto per i grandi livelli del calcio internazionale. Corentin Tolisso ha tutte le caratteristiche per essere un perno della Juventus del futuro. I contatti sono stati avviati dalla scorsa estate, ma il Lione spara alto, non smuovendosi dai 40 milioni di euro. Sono tanti per parlarne a gennaio, la cifra giusta per giugno. Marotta ha annunciato che nella mente e nei piani il grande colpo c'è. Potrebbe avere il volto di Tolisso e l'etichetta di nuovo Vidal.Leggi il servizio completo su calciomercato.com