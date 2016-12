"C'era una volta il Pifferaio di Gallarate...". No, non è una fiaba partorita dalle mani dei fratelli Grimm, ma una storia tutta italiana. Scritta coi piedi. E un pallone. E il protagonista è Federico Piovaccari, bomber giramondo, gallaretese doc. Ieri sera, nel ritorno dei sedicesimi della Coppa del Re, l'attaccante ora al Cordoba (foto Twitter @LaLiga) si è reso protagonista con una doppietta alla Rosaleda di Malaga: 4-3 il risultato finale e passaggio del turno per i biancoverdi. Due reti da rapace, entrambe in scivolate: sporche, non pulite; polverose, come i campi che calpestato con i suoi scarpini.



Tanta gavetta; anzi un'eterna gavetta. Pro Patria e Inter nel suo percorso tra i settori giovanili, poi San, Marino, Treviso, Ravenna, Cittadella, Sampdoria, Brescia, Novara, Grosseto, Steaua Bucarest, Eibar, Western Sidney e Cordoba. Un anno da assoluto protagonista, a Cittadella, dove mette insieme 23 reti e si laurea capocannoniere, guadagnandosi la chiamata della Sampdoria appena retrocessa in Serie B, affamata e vogliosa di riacciuffare subito la massima serie. Era il 2011: qualcosa non va, 4 gol in 17 presenze e via a gennaio con il valzer di prestiti.



E' l'uomo della notte, il Pifferaio Magico, che ad ogni suo gol mette le mani sul naso e inizia a suonare. Ma non ha niente a che fare con la leggenda di Hamelin; anzi: esulta così per imitare... Spongebob, la spugna di Bikini Bottom che tanto piace al suo bambino. Uomo della notte: con la Steaua Bucarest, nel suo lungo girovagare, segna, tra preliminari e fase a gironi, 6 gol in Champions League. Poi la Liga con l'Eibar (5 gol) e l'Australia, a Sidney (2 reti). Ora ancora la Spagna, nella serie cadetta iberica: qualche problema fisico, 1 gol in campionato, ma 3 in 3 gare di Coppa del Re. L'uomo di coppe, che ritorna. "Piovi, Piová... cada día te quiero má(s)" è il coro dei tifosi del Cordoba per il suo bomber, che mette le mani al naso e accompagna...