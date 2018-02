(Alessandro Bassi è anche su

Centravanti potente se c'è n'è uno, alto un metro e ottanta per un peso forma che sfiora i 95 chiliè tra i miglior goleador di sempre della nostra serie A, subito dietro a Piola e Totti., stella di prima grandezza e bandiera indiscussa del Milan degli anni'50, chiude la sua avventura italiana, ormai trentasettenne, alla Roma.Nato nell'ottobre del 1921 in un paesino svedese al di là del Circolo Polare Artico,. Già da subito inizia a segnare reti con sorprendente regolarità, tanto che passa al Dagefors dove segna 56 reti in 77 gare. Nel 1944 gli osservatori del Norrköping lo mettono nel mirino, ma non è facile strappare il “sì” a Nordahl, il quale non è molto convinto di lasciare il proprio lavoro per andare a giocare a football. Allora per convincerlo. Al Norrköping viene allenato dall'ungherese Lajos Czeizler che intuite le potenzialità, fa di Nordahl un centravanti vero che segna reti a ripetizione, addirittura sette in una sola partita. A Nordahl ormai manca soltanto la giusta vetrina internazionale che gli possa dare l'occasione di mettersi in luce a livello europeo. L'occasione gli capita proprio nel 1948, quando sono in programma a Londra i primi giochi Olimpici dopo la seconda guerra mondiale. A guidare la selezione svedese è una commissione della quale fa parte anche Czeizler,La carriera di Nordahl è legata a doppio filo con quella di Czeizler: l'ungherese è l'allenatore che lo fa diventare centravanti micidiale, lo fa conoscere al grande pubblico convocandolo in nazionale ed è sempre lui che lo porta al Milan quando diventa allenatore dei rossoneri. In effetti Czeizler nel 1949 suggerisce al duo Trabattoni e Busini che stanno ricostruendo il Milan tre svedesi: Gren, Liedholm e, appunto,. Così. Si mette subito in luce il pompiere, perchè cinque giorni dopo esordisce in Serie A segnando la rete decisiva nella vittoria rossonera contro la Pro Patria.Interessante quanto Vittorio Pozzo scrive l'indomani di quella gara, a commento sulle colonne de La Stampa:“(...) [Nordahl] dai compagni di squadra ha finito per non aver nessun aiuto; ha lavorato lui per essi, invece. Tondo e grassoccio, egli non è certamente in possesso della sua migliore forma in questo momento. Che sia comunque un uomo di classe, questo è sicuro. È bastato quello che ha fatto per confermarlo.”Da quel momento non smette più di segnare.Da ricordare che la decisione di firmare per una squadra professionistica ha impedito a Nordahl di poter essere convocato con la propria Nazionale, con la quale ha comunque giocato 33 partite realizzando ben 43 reti.Il pompiere nel 1952 ha ormai 35 anni, ma il vizio del goal non lo ha certo perduto: nell'ultimo campionato di serie A con il Milan ha infatti messo a segno 23 reti, ma alcuni lo considerano ormai avviato al tramonto. Uno di questi è. Il Milan fiuta un possibile affare e nella trattativa chiede come contropartita l'attaccante Galli e un piccolo conguaglio., il pompiere, e non vorrà neppure la differenza. L'anno successivo, dopo le prima quattro gare, viene nominato allenatore dei giallorossi al posto dell'inglese Stock. Poi saluterà tutti e se ne tornerà in Svezia per continuare una vita lontana dal calcio che non sarà altrettanto prodiga di soddisfazioni.