Dopo aver strabiliato con la maglia della Roma, Mohamed Salah ha stregato la Premier con quella del Liverpool e presto potrebbe conquistare un altro campionato: la Liga, con il Real Madrid pronto a dargli una chance. Il presidente della Federazione egiziana, Haby Abo Rida, rivela infatti l'interesse del Real Madrid: "C'è una possibilità concreta che il prossimo anno possa giocare per il Real Madrid - riporta As - Il club spagnolo presenterà un'offerta importante. Ovviamente sarebbe una cosa grandiosa per il nostro calcio se un giocatore egiziano militasse in un club tanto grande".