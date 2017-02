Liu Jun, amministratore delegato dell’Inter e vicepresidente di Suning Sports, ha le idee chiare sul futuro del club nerazzurro e del gruppo Suning: "Attraverso il nostro management internazionale e attraverso investimenti mirati vogliamo riportare l'Inter sul tetto d'Europa. Vogliamo diventare il più grande gruppo sportivo internazionale e creare delle Academy in Cina in Sud America e in Europa. Vogliamo creare nuovi centri di formazione di calcio nel paese, per migliorare la piattaforma di sviluppo per i giovani talenti cinesi, al fine di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del calcio nel nostro Paese. Inoltre, vogliamo che la squadra di calcio femminile di Suning conquisti la Champions League femminile".