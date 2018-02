Il procuratore #Figc #Pecoraro a Sottovoce con #Marzullo: “Lo scudetto al #Napoli? Da napoletani ce lo auguriamo...”. Comprensibile, ma la cara vecchia questione d’opportunità suggerirebbe di evitare di sbandierarlo in tv. Possibile che non si comprenda? pic.twitter.com/yN5udN9Ua1 — Giovanni Capuano (@capuanogio) 2 febbraio 2018

Nuove polemiche intorno alla figura di Giuseppe. Il procuratore della Figc, finito nel mirino delle critiche per le, per il rapporto con alcuni ultras affiliati alla 'Ndrangheta e la successiva ammissione di imprecisioni, è stato ospite di Gigi Marzullo nel programma Sottovoce, dove si è lasciato andare a una confidenza sulla Serie A: ", gli altri giorni tutte le squadre sono uguali.. Come credo anche lei, che è avellinese".Un'ammissione che farà discutere, vista la posizione ricoperta da Pecoraro (foto da Dagospia) in seno alla Figc. Nei mesi scorsi l'ex prefetto di Roma era stato criticato anche per averattaccati da alcuni tifosi biancocelesti nella Curva Sud dello stadio Olimpico.