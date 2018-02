La Juventus torna a calcare il palcoscenico della Champions League. L’appuntamento è con il Tottenham per la gara di andata dell’ottavo di finale, un match attesissimo che nasconde non poche insidie per i bianconeri, considerano che gli inglesi sono arrivati primi nel girone H davanti persino ai campioni in carica del Real Madrid. Il pronostico di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, però sorride alla squadra di Allegri, favorita per il primo round a 1.95. La vittoria allo Stadium non sarà una passeggiata per gli inglesi, a 4.40, il pareggio si gioca invece a 3.20. L’obiettivo della Juventus è vendicare la finale dello scorso anno, il cammino è ancora lungo ma il passaggio ai quarti sembra molto probabile, a 1.65 contro 2.25 del Tottenham. Anche gli scommettitori danno fiducia ai bianconeri, il 90% ha puntato nella loro affermazione nel match e l’81% nel passaggio turno. La Juventus in campionato non subisce gol da ben 16 gare consecutive e, nell’ottica dei 180 minuti, non subire reti in casa sarebbe un buon vantaggio. Contro l’attacco degli Spurs però, la retroguardia bianconera è chiamata agli straordinari: nelle ultime due edizioni di Champions infatti, la squadra di Pochettino ha segnato in 5 delle 6 trasferte giocate. La rete ospite è così offerta a 1.54 e il finale più probabile è l’1 a 1, a 5.80. Higuain ha ritrovato la confidenza con la porta, dopo il goal alla Fiorentina e la tripletta al Sassuolo, il Pipita potrebbe anche essere protagonista in questo match. Con Scommesse On Demand si può puntare sulla sua tripletta al Tottenham, offerta a un invitante 25.