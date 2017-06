Gentile Procuratore,ho letto l'ultima lettera da voi pubblicata in questa rubrica di un signore che denunciava i dirigenti che chiedono il premio di preparazione a noi genitori e allora ho deciso di scriverLe anch'io per un altro problema che affligge ugualmente il calcio giovanile: la richiesta di denaro da parte di agenti o faccendieri che ci chiedono soldi per portare i nostri figli calciatori a fare provini, ma poi alle promesse non seguono quasi mai i fatti. Cosa dobbiamo fare? Questo sistema è legittimo? Matteo '63 di Cremona: "Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è". Proviamo a parafrasare il ritornello contestualizzandolo al mondo del calcio. "Due mila euro a me, questo è il cammino. E poi dritto in ritiro. Poi a calcio giochi te. Porta al provino che non c'è".. Cosa posso dirle se non prendere atto ancora una volta di una prassi molto diffusa negli ambienti del calcio giovanile.che vada oltre la gestione sportiva, es consulenza legale, fiscale, assicurativa, immagine, ecc (pane degli avvocati e non dei faccendieri).per portare un calciatore a un provino.Cari utenti diavete anche voi denunce da fare? Scatenatevi nei commenti: apriamo un dibattito, ma che non sia da bar sport!Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it