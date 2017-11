75 milioni entro il 30 di giugno o la mannaia del Fair Play Finanziario tornerà a colpire il Paris Saint Germain. E' questo il diktat imposto dal presidente Nasser Al Khleaifi ai suoi dirigenti e, oltre a sponsorizzazioni, merchandising e diritti tv, molto del futuro economico del club parigino passerà dalle cessioni di tre esuberi presenti in rosa: Angel Di Maria, Javier Pastore e Lucas Moura.



PREZZI FISSATI - Secondo quanto riportato da L'Equipe i tre giocatori sono ufficialmente sul mercato tanto che per tutti e tre è stato fissato il prezzo di vendita che, rispetto alla passata estate, si è abbassato di molto. Per l'esterno argentino il PSG chiede almeno 40 milioni e spera che si riaccenda la corte del Barcellona che già in estate aveva provato a trattarlo. Per il brasiliano, che presto diventerà papà, la richiesta è invece di 30 milioni. Infine c'è l'ex Palermo che a 28 anni è stato letteralmente scaricato dal club parigino. La base d'acquisto per lui è di "soli" 20 milioni.



OCCHIO A KIA - C'è però un dato che svela l'Equipe e che avvicina e non di poco almeno uno dei giocatori al mercato italiano. Si tratta del mandato di intermediazione dato al super-agente Pini Zahavi per trovare una sistemazione a Lucas Moura. Il procuratore è molto legato e spesso in affari con Kia Joorabchian anche lui agente che è in strettissimi rapporti con il gruppo Suning. L'Inter seguiva Lcuas da tempo e, anche se non è l'unica (secondo il settimanale francese anche il Milan lo vuole), potrebbe sfruttare proprio l'intermediazione dei due agenti per trovare un accordo già per gennaio.