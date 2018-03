Il PSG è pronto a fare follie per Antonio Conte: secondo l'indiscrezione che proviene dal quotidiano britannico Guardian il club parigino ha scelto l'attuale allenatore del Chelsea per l'anno prossimo. Sarà dunque l'italiano il protagonista dell'ennesima rifondazione parigina, dopo le delusioni europee recate da Unai Emery, che a fine stagione lascerà il club, essendo anche in scadenza di contratto.



11 MILIONI A STAGIONE E CARTA BIANCA SUL MERCATO - La dirigenza parigina ha avviato i contatti con l'entourage dell'attuale allenatore del Chelsea per convincerlo: vista la difficoltà di arrivare a Simeone o Allegri e gli ultimi scadenti risultati di Mourinho, la prima scelta è diventata proprio Antonio Conte, sotto contratto coi Blues fino al 2019 ma quasi sicuro di potersi liberare a fine stagione, visti i rapporti incrinati con la dirigenza dei londinesi e la voglia di una nuova avventura europea, che lo sta facendo desistere dal tornare sulla panchina della nazionale azzurra. I francesi sono disposti a offrirgli un ingaggio superiore a quello che percepisce a Londra: si parla di 11,5 milioni di euro lordi a stagione e la garanzia di investire sul mercato per rafforzare la squadra, possibilità che dal Chelsea gli è sempre stata negata.