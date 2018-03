Non sarà Antonio Conte il prossimo allenatore del Paris Saint Germain. In Francia ne sono convinti e l'autorevole quotidiano L'Equipe parla di una scelta ben precisa fatta dalla famiglia reale qatariota, su imbeccata del potente agente e consulente Pini Zahavi, per la successione sicura di Unai Emery. Non ci saranno tecnici italiani nel futuro della formazione che si appresta a vincere la Ligue 1, in lizza anche per la Coupe de La Ligue e la Coppa di Francia, ma che per il secondo anno di fila è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League nonostante i maxi investimenti della proprietà. No al ritorno di Ancelotti dunque e no anche ad Antonio Conte, che a giugno lascerà il Chelsea e che a questo punto torna prepotentemente sul mercato.



TUCHEL PER IL PSG - Per i colleghi francesi, il candidato più accreditato per la panchina del PSG è il tedesco Thomas Tuchel, accostato da più parti al Bayern Monaco prima e all'Arsenal poi, ma che avrebbe declinato la proposta del club bavarese proprio per accettare la sfida di allenare uno dei club più ricchi nel panorama internazionale, guidare una stella del calibro di Neymar e provare a portare la squadra transalpina sul tetto d'Europa. Dopo qualche sondaggio non andato a buon fine col ct della Germania Low, la scelta è caduta sull'ex allenatore del Borussia Dortmund, allontanato al termine della passata stagione nonostante il successo in Coppa di Germania a causa dei rapporti tutt'altro che idilliaci con lo spogliatoio e la dirigenza. Eppure, il suo carattere duro e intransigente viene considerato dai vertici del Paris come la qualità ideale per domare uno spogliatoio pieno di prime donne. Dalla Bundesliga, insieme a lui, potrebbe arrivare Robert Lewandowski, passato recentemente nella scuderia di Zahavi, che potrebbe prendere il posto di Edinson Cavani.



CONTE SFIDA MANCINI - Con Tuchel al PSG, resta dunque in bilico la posizione di Antonio Conte, che torna prepotentemente in orbita Nazionale. Entro il prossimo 20 maggio, la Federazione italiana comunicherà la scelta definitiva e la speranza del commissario Fabbricini e del subcommissario Costacurta è di consegnare un nome di enorme spessore dopo il fallimento della gestione Ventura e l'interregno di Di Biagio. Con un Ancelotti poco propenso a vestirsi di azzurro, l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe essere protagonista di un avvincente testa a testa con Roberto Mancini, destinato a lasciare lo Zenit San Pietroburgo. Conte non si era lasciato in maniera perfetta con la FIGC di Tavecchio dopo l'Europeo 2016 ma, col cambio dei vertici dirigenziali e un progetto che si baserà su una profonda ristrutturazione della squadra, il tecnico salentino potrebbe essere tentato di provare a riportare in alto la Nazionale.