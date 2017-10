Il PSG rischia di perdere Adrien Rabiot per 'colpa' di Matuidi: con la cessione del centrocampista francese alla Juventus infatti non c'è in rosa un'alternativa a Thiago Motta ed Emery ha adattato proprio Rabiot. Secondo Le Parisien però il giovane non gradisce il ruolo e se non dovesse arrivare un giocatore in grado di spostarlo da quella posizione potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto (scadenza 2019) e chiedere a sua volta la cessione.