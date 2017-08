Resta in bilico il futuro di Pepe Reina. Sul portiere spagnolo ieri è piombato il Paris Saint Germain , ma l'intenzione del Napoli è quella di non cedere il portiere.



Nel caso in cui Reina dovesse essere ceduto, il pallino del Napoli rimane sempre Geronimo Rulli: secondo quanto riferisce Sky Sport, il ds azzurro Giuntoli ha già ripreso i contatti per il portiere argentino della Real Sociedad, con la speranza di riuscire a coronare un lungo inseguimento.