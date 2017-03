La remuntada subita dal Barcellona in un mercoledì di Champions da incubo ha spezzato le ambizioni e i sogni di un Paris Saint-German costruito per vincere. Il presidente Nasser Al-Khelaifi ha provato a ridare linfa vitale a un progetto che, a prescindere dai successi in patria, non ha ancora dato gli effetti sperati quando si è trattato d'Europa. Un progetto che non prevede un ribaltone in panchina. "Crediamo nelle qualità di Emery, ha il mio pieno sostegno. Manderemo segnali forti nel mercato estivo per mostrare come le nostre ambizioni siano alte". Non che i transalpini si siano trattenuti economicamente finora, ma alcune modifiche sono necessarie per alzare l'asticella. Un altro nome da urlo, poi, potrebbe alzare nuovamente il morale degli infuriati tifosi.



DIFESA DA SISTEMARE - Kevin Trapp compirà 27 anni in estate e, soprattutto di fronte ai blaugrana, ha dimostrato non poter reggere la pressione di certi palcoscenici. David De Gea e Thibaut Courtois sono i nomi più pregiati, ma le sirene spagnole, con il Real Madrid in testa, potrebbero risultare insuperabili. Restano valide le ipotesi Jan Oblak e Samir Handanovic. Non soltanto un portiere per sistemare il reparto arretrato, soprattutto se si dovesse perdere Marquinhos in direzione Barcellona. In ogni caso, comunque, Thiago Silva, che quest'anno festeggerà 33 anni, non può assicurare un rendimento costante ed al fianco del giovane Presnel Kimpembe urge un rinforzo. I media francesi parlano dell'arrivo di Kurt Zouma dal Chelsea, mentre tra i più giovani si tiene d'occhio Malang Sarr, talento classe '99 in forza al Nizza.



RICAMBIO IN AVANTI - A centrocampo il caso Verratti terrà banco per tutta la stagione, ma le ipotesi che vogliono una sua permanenza a Parigi sembrano le più probabili. Lascerà la capitale Grzegorz Krychowiak, che ha deluso le attese dopo i 33 milioni abbondanti spesi in estate per prenderlo dal Siviglia, mentre la carta d'identità di Thiago Motta parla di 35 anni il prossimo 28 agosto. Per questo si sondano le piste francesi per Tiemoué Bakayoko del Monaco e Wylan Cyprien del Nizza, oltre a Naby Keïta

dell'RB Lipsia. I sogni si chiamano Radja Nainggolan e Arturo Vidal. Per avere un'idea delle possibili mosse in entrata bisogna prima valutare la situazione dei giocatori d'attacco del PSG. I trequartisti Ben Arfa e Javier Pastore non rientrano nel progetto di Unai Emery e quasi certamente partiranno, ma gli ingressi invernali di Julian Draxler e Gonçalo Guedes non lasciano certo senza alternative offensive. Salvo sorprese partirà in prestito l'ultimo arrivato, Lo Celso.



UNA NUOVA STELLA A PARIGI? - Al fianco di Edinson Cavani e Angel Di Maria, potrebbe presto arrivare un terzo nome a scatenare la fantasia dei tifosi parigini. Alexis Sanchez è l'opzione più facile da raggiungere dopo la rottura del rapporto con l'Arsenal e un ingaggio in doppia cifra non sarebbe un problema. Più difficile, per quanto intrigante, la pista che porta a Sergio Aguero, che ha un contratto al City fino al 2020 e sembra aver ritrovato la serenità con Pep Guardiola a Manchester. Un nuovo tentativo per Neymar, che ha condannato le speranze europee della squadra, sarà fatto, anche se sarà ancora più difficile strapparlo al Barcellona. Se Emery dovesse effettivamente restare sulla panchina transalpina, anche il rossonero Carlos Bacca potrebbe ritenersi una possibilità concreta per dare a Cavani maggior respiro nel corso della stagione.