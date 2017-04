Sono 12 i provvedimenti Daspo emessi dal Questore di Genova nei confronti di tifosi genoani e sampdoriani, sette in seguito al derby della Lanterna del 12 marzo e cinque relativi alla partita Sampdoria-Juventus di una settimana più tardi. Nel primo caso sono stati emessi cinque Daspo per i genoani e due per i sampdoriani. Si tratta di genovesi di età compresa tra i 17 e i 54 anni, due dei quali gravati da precedenti penali per reati commessi anche all'estero. Per la partita contro i bianconeri, invece, si tratta di tre soggetti di età compresa tra i 22 e i 50 anni, oltre a due albanesi che hanno tentato di accedere all'impianto sportivo scavalcando le recinzioni.