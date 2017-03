Il Real Madrid cercherà di raggiungere un altro record europeo: essere la prima squadra a qualificarsi, per sette volte consecutive, alle semifinali di Champions League. Il Real può già vantare l’onore e il primato di aver disputato più semifinali in assoluto: ben 27 su 59 edizioni della competizione. Lo seguono in questa classifica il Bayern Monaco con 18, e il Barcellona con 15.



Il barça, per quanto riguarda l’accesso consecutivo alle semifinali, è fermo a sei. Una striscia positiva realizzata tra il 2007/2008 e il 2012/2013. La squadra di Ancelotti invece, potrebbe eguagliare quest’anno il record di sei semifinali che appartiene a Barcellona e Real. Tutto dipenderà ovviamente dai sorteggi, che riveleranno le squadre con cui si affrontaranno tedeschi e spagnoli, già qualificati ai quarti di finale.