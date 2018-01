Comunque andrà a finire questa stagione, in casala prossima estate sarà rivoluzione e il mercato della Serie A rappresenta un ricco serbatoio da cui attingere per rinforzare la squadra delle Merengues. Il patronè alla ricerca di due punte di spicco e di un difensore centrale di livello assoluto e ha individuato tre profili importanti proprio nel nostro campionato:- Ieri vi abbiamo raccontato ( LEGGI QUI ) come il sogno del club madrileno sia quello di arrivare alla stella del PSG, ma le parole del presidente Al Khelaifi hanno smorzato l'entusiasmo sulla possibilità di un nuovo affare del secolo. Per questo i Blancos stanno guardando proprio in Italia e nellaper quel fantasista che può cambiare con una sua giocata una gara. La società bianconera non ha intenzione di privarsi dima negli ultimi tre anni la corte del Real si è fatta sempre più insistente.La scelta dell'attaccante che dovrà sostituire Karim Benzema sarà invece molto complicata. Tanti i nomi sulla lista di Florentino Perez a partire dal quasi inarrivabile Harryfino al più abbordabile Timodel Lipsia. In mezzo c'èche è legato all'Inter da un contratto lungo ma in cui è presente una clausola rescissoria "bassa" da 110 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Real di spostare parte del budget su un altro acquisto.Un colpo che la dirigenza madrilena vorrebbe completare nel reparto arretrato e che vede un grande obiettivo nel difensore deled ex-Juventus,. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli,per porre le basi per un possibile acquisto a giugno. Idee, suggestioni, ma un pericolo che aleggia su tutto il campionato: il Real Madrid è pronto a saccheggiare la Serie A., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com