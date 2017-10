Un incontro avvenuto stamani tra Stefano Pioli e Diego Della Valle, come raccontato dallo stesso tecnico della Fiorentina nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. L’allenatore e l’imprenditore non erano però soli: infatti, a Villa Massa erano presenti anche Gino Salica, Carlos Freitas e Pantaleo Corvino. Il tema dell’incontro è stato il presente della società viola: “L’ho incontrato stamani, abbiamo parlato del momento e del percorso. Fatto il punto della situazione. La visita è stata importante, la proprietà è attenta, vuol dare il supporto necessario per crescere. Non è stata solo la visita di stamani a farmi credere questo, la sento tutte le settimane”, queste le parole di Pioli in merito.