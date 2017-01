Neanche il tempo di registrare l'attesissima idoneità e Arek Milik segna il primo gol: "E si, sono contentissimo. Oggi ho ricevuto soltanto buone notizie: ho avuto il permesso dal dottore di tornare ad allenarmi con la squadra!", ha scritto a mezzo social l'attaccante polacco del Napoli dopo la terza e ultima visita di controllo a Villa Stuart. Il ginocchio sinistro è guarito: l'intervento per la ricostruzione del legamento anteriore, eseguito il 10 ottobre, è un ricordo. Ormai meno brutto, vero? "La notizia è molto, molto lieta e frutto del duro lavoro: questo difficile momento è passato molto in fretta e adesso non vedo l'ora di tornare in campo. Grazie a tutti del sostegno, mi sono sentito supportato ogni giorno: spero che ci vedremo presto allo stadio".