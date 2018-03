Mentre Milan e Inter continuano a discutere per il rimborso dei biglietti del derby rinviato lo scorso 4 marzo, c'è chi alle parole preferisce i fatti e ha deciso di concederlo subito, ai propri tifosi e a quelli avversari. Il Sassuolo, quest'oggi, ha diffuso un comunicato in cui spiega le modalità per richiedere il rimborso dei tagliandi acquistati per la gara tra i neroverdi e il Napoli di sabato, inizialmente prevista per le 15 e poi spostata alle 18 su richiesta dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.



Una scelta chiara e forte da parte della società del patron Squinzi, che ha deciso senza indugio di riconoscere i soldi pagati ai tifosi che non potranno assistere alla partita del Mapei Stadium, in particolare quelli del Napoli, visto che l'ultimo treno in partenza da Reggio Emilia e diretto al capoluogo campano è previsto in partenza alle 19.23, prima della fine della sfida. Mentre Milan e Inter litigano, il Sassuolo agisce e dà una lezione alle milanesi.